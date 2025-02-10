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Обзор Welsh Open 2025. Первый день

Обзор Welsh Open 2025. Первый день

В первый день турнира Welsh Open 2025 Гэри Уилсон проиграл индийцу Сингху Чадхе, Нил Робертсон одержал победу над Марком Дэвисом, а Марк Уильямс, Марк Селби и Джейми Джонс также выиграли сво матчи и забронировали себе места в следующем раунде, сообщает WST Ишприт Сингх Чадха (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Все Результаты, турнирная таблица 1 раунд - результаты Квалификация - результаты 1 раунд - расписание трансляции Квалификация - расписание трансляции Видео - 1/32 финала (1 раунд) Все Видео турнира Гэри Уилсон назвал свое сегодняшнее выступление в первом раунде «отвратительным».

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