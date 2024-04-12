Собянин рассказал, как Москва развивает ракетно-космическую отрасль

На предприятиях отрасли работают более 30 тыс. москвичей Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в День космонавтики рассказал о развитии ракетно-космической отрасли и назвал уникальные разработки для космоса, которые создаются специалистами московских предприятий.