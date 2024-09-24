Могилевский назначен представителем РФ в совете сотрудничества по образованию СНГ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замглавы Минобрнауки Константина Могилевского полномочным представителем РФ в Совете по сотрудничеству в области образования государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ).
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