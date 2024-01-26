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Президент РФ поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов СВО не дольше трех месяцев

Президент РФ поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов СВО не дольше трех месяцев

В ходе встречи лидера российского государства с родственниками погибших в ходе СВО военнослужащих – Героев России, которая состоялась 7 января, Владимиру Путину был задан целый ряд вопросов.

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