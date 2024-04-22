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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» вырвал победу в класико, «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «МЮ» в финале Кубка Англии, Ферстаппен выиграл в Китае, ЭСК поддержала решения Сухого и Иванова, 45 матчей «Байера» без поражений и другие новости

1. В РПЛ «Спартак» разнес «Ростов» в гостях – 5:1! Медина сделал 2+1, а Карпин заменил привезшего второй гол вратаря Сергея Песьякова на Никиту Медведева перед пенальти (впрочем, как позже выяснилось, замена была продиктована травмой).

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