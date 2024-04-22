«Реал» вырвал победу в класико, «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «МЮ» в финале Кубка Англии, Ферстаппен выиграл в Китае, ЭСК поддержала решения Сухого и Иванова, 45 матчей «Байера» без поражений и другие новости

1. В РПЛ «Спартак» разнес «Ростов» в гостях – 5:1! Медина сделал 2+1, а Карпин заменил привезшего второй гол вратаря Сергея Песьякова на Никиту Медведева перед пенальти (впрочем, как позже выяснилось, замена была продиктована травмой).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии