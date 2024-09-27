Семья погибшего у ЦПКиО 19-летнего военного из Рыбновского района ищет его жетон

По информации YA62.ru, погибший был родом из Рыбновского района, он – ветеран спецоперации. По данным издания, нательный крестик и военный жетон сорвались с цепочки – вероятно, во время аварии, - и потерялись.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии