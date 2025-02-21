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Царьград

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Финские чиновники сломали зубы о русскую школу в Лаппенранте, наткнувшись на собственные законы

Финские чиновники сломали зубы о русскую школу в Лаппенранте, наткнувшись на собственные законы

Школу в Восточной Финляндии, обучающей русскому языку, местные власти закрыть не смогли. Учебное заведение переедет на новое место и откроется в сентябре.

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