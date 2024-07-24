Путин заявил о рекордных поставках энергоресурсов в Китай

В настоящее время объемы поставок российских энергоресурсов в Китай достигают рекордных уровней, а сотрудничество двух стран в сферах нефтегаза, угольной и электроэнергетики последовательно развивается, отметил президент России Владимир Путин.
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