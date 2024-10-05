ТАСС: суд продлил арест имущества родственников экс-следователя Избенко

В Москве решением Басманного суда продлен арест имущества родственников бывшего замруководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александра Избенко.
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