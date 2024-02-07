Марочко: ВСУ нарастили количество ложных позиций на Купянском направлении

Украинские военнослужащие нарастили количество ложных позиций на Купянском направлении. Об этом в Telegram-канале рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сославшись на данные из собственных источников и предупредив, что они могут отличаться от официальных.