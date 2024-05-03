Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам Цифровая библиотека регулярно пополняется новыми наборами данных Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, что столичная цифровая библиотека пополнилась наборами данных по лучевой диагностике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии