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Владимирские новости

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Владимирская область сегодня столкнётся с дождём и грозой

Владимирская область сегодня столкнётся с дождём и грозой

В некоторых районах региона возможны дождь с грозой, непогода продлится до конца дня.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во Владимирской области сегодня ожидается ухудшение погоды.

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