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Российские фигуристы заняли весь пьедестал турнира спортивных пар в Токио

Российские фигуристы заняли весь пьедестал турнира спортивных пар в Токио

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на международном турнире по фигурному катанию Kinoshita Group Cup в Токио в дисциплине спортивных пар.

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