Возобновляемая энергия достигла рекордных 30% мирового производства электроэнергии

ЛОНДОН (ИА Реалист). Рост солнечной и ветровой энергетики привел к тому, что в 2023 году доля возобновляемых источников энергии достигла рекордных 30% от мирового производства электроэнергии, говорится в отчете аналитического центра Ember.
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