Экономист Балынин: в октябре пенсии 80-летних россиян вырастут на 11 тыс. руб

В октябре вырастут пенсии у россиян, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Кроме того, предварительно на 4% планируется повысить пенсии бывшим военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств, рассказал «Газете.
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