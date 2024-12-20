Глава саратовского минздрава Дудаков встретился с жителем, обратившимся к Путину

Глава минздрава Саратовской области Владимир Дудаков встретился с местным жителем Виталием Майоровым после того, как он обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии по поводу препаратов для больных диабетом.
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