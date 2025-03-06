Штурм Китай-города: как русские выгнали поляков из Москвы в 1612 году

Праздник 4 ноября (22 октября по старому стилю) отмечается в честь события, произошедшего в 1612 году, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.
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