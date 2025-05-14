Черный ячмень, богатый антиоксидантами, вывели селекционеры Канады

Ячмень с черными зернами, высоким содержанием антоцианов, являющихся мощными антиоксидантами вывели селекционеры из Agriculture Canada в канадском городе Брэндоне, 12 мая сообщило издание The Western producer.
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