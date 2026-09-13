На осеннем ретро-салоне в Софии представили классику советского автопрома

СОФИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Советская автомобильная классика широко представлена на 6-м осеннем салоне в Софии наряду с американскими, немецкими, итальянскими и другими ретро-автомобилями.
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