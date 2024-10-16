Мигранта с миллионом рублей задержали в Толмачево

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Толмачёво предотвратили вывоз крупной денежной суммы. 45-летний гражданин Таджикистана заявил, что декларировать ему нечего, при этом у него с собой был миллион рублей.
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