Global Fuel Squeeze Triggers U.S. Refiners Stocks Rally

Energy stocks have rallied this year as oil prices soared amid the Middle East conflict. The U.S. supermajors ExxonMobil and Chevron have seen their stocks gain about 40% each so far in 2026, but U.
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