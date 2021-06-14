Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Си Цзиньпин приказал приложить все усилия для спасения людей, пострадавших в результате взрыва газа в Центральном Китае

Пекин, 13 июня /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к соответствующим ведомствам с требованием приложить все усилия для спасения людей, пострадавших в результате взрыва газа в центральнокитайской провинции Хубэй в воскресенье утром.

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