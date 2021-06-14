Си Цзиньпин приказал приложить все усилия для спасения людей, пострадавших в результате взрыва газа в Центральном Китае

Пекин, 13 июня /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к соответствующим ведомствам с требованием приложить все усилия для спасения людей, пострадавших в результате взрыва газа в центральнокитайской провинции Хубэй в воскресенье утром.