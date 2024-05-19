«Это Россия мстит таджикам за работу в Европе»: новый суд по «Крокусу» вызвал истерику в Таджикистане

Только пожизненное или расстрел. А кишлачники пусть уезжают к себе, нечего им жить в России, которую они ненавидят.

И

Искандер

В "святые 90-е" ЕБНовы года в Таджикистане более 200 тысяч русских погибло от рук кишлачной мрази. Сегодня мразь живёт в домах ограбленных русских, а детей и внуков посылает грабить уже Россию. Иногда мразь и сама к нам приволакиваетс получать "пособию", как "граждане СССР". А в России гр. Матвиенко В.И. называет проблему мигрантов "абсолютно спровоцированной" и призывает свернуть публичную дискуссию до её "подготовки". Может уже подготовили "дискуссию" равшаны/джумшуды?