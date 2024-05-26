Синдром Шуры Балаганова

Коллега МаскиШоу прекрасно изложил произошедшее в СКР. Вкратце повторюсь: достаточно молодой следователь развёл мошенников на огромные деньги в биткоинах, далее курс биткоина взлетел и он стал обладателем какой-то нереальной для понимания простых смертных суммы (если всё сегодня перевести в рубли, это будет 17 миллиардов).