Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Синдром Шуры Балаганова

Синдром Шуры Балаганова

Коллега МаскиШоу прекрасно изложил произошедшее в СКР. Вкратце повторюсь: достаточно молодой следователь развёл мошенников на огромные деньги в биткоинах, далее курс биткоина взлетел и он стал обладателем какой-то нереальной для понимания простых смертных суммы  (если всё сегодня перевести в рубли, это будет 17 миллиардов).

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Комментарии
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Наталья Волкова
Сталин бы расстрелял, а сейчас пожурят и предложат поделиться
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14 час.
Lana_Borei Иванова
Вор, должен сидеть в тюрьме. Или на фронт!
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13 час.

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