Выборы президента: как голосовать онлайн с 15 по 17 марта 2024 года Елена ГалицкаяС приближением даты выборов президента России, которые состоятся с 15 по 17 марта, многие избиратели интересуются, как принять участие в голосовании, особенно в условиях пандемии и соблюдения социальной дистанции.