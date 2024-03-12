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FTimes

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Выборы президента: как голосовать онлайн с 15 по 17 марта 2024 года

Выборы президента: как голосовать онлайн с 15 по 17 марта 2024 года

Выборы президента: как голосовать онлайн с 15 по 17 марта 2024 года Елена ГалицкаяС приближением даты выборов президента России, которые состоятся с 15 по 17 марта, многие избиратели интересуются, как принять участие в голосовании, особенно в условиях пандемии и соблюдения социальной дистанции.

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