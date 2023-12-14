Жалобы жены Зеленского на удары по Киеву вызвали гнев в Сети

Пользователи социальной сети X (ранее Twitter) обрушились со шквалом критики на супругу президента Украины Елену Зеленскую после того, как она пожаловалась в публикации в своем аккаунте на удары по Киеву .
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