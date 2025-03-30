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Царьград

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Трагедия в Тамбове: двое детей погибли от угарного газа, трое госпитализированы

Трагедия в Тамбове: двое детей погибли от угарного газа, трое госпитализированы

В Тамбове двое детей погибли из-за отравления угарным газом, их родители и сестра госпитализированы. Инцидент произошел в жилом доме.

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