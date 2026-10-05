Внутреннее ухо десяти видов акул связали с их эволюционной историей

Сравнение внутреннего уха десяти видов акул выявило заметные различия, которые не удаётся просто объяснить рационом или средой обитания.
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