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В Ижевске член избиркома пыталась залить зеленкой КОИБ

Правоохранители в Ижевске задержали члена избиркома, которая пыталась залить зеленкой комплекс обработки бюллетеней.

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Комментарии
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николай лейчинский
Любопытно : как , кто помог войти в состав избиркома паскуде ? Однозначно - нары !
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11 час.
АК
Александр Кутуев
Как в &quot;Собачьем сердце&quot;: &quot;Как же он работал начальником очистки?&quot; &quot;Ну, не знаю, не я же его туда назначал!&quot;
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8 час.
EV
Evgeni Velesik
За бездействием, наступает действие! Наверное Уголовный кодекс нужно не декриминализировать, а усилить ответственность за такие преступления!
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3 час.

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