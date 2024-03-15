Правоохранители в Ижевске задержали члена избиркома, которая пыталась залить зеленкой комплекс обработки бюллетеней.
В Ижевске член избиркома пыталась залить зеленкой КОИБ
Комментарии
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николай лейчинский
Любопытно : как , кто помог войти в состав избиркома паскуде ? Однозначно - нары !
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11 час.
АК
Александр Кутуев
Как в "Собачьем сердце": "Как же он работал начальником очистки?" "Ну, не знаю, не я же его туда назначал!"
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8 час.
EV
Evgeni Velesik
За бездействием, наступает действие! Наверное Уголовный кодекс нужно не декриминализировать, а усилить ответственность за такие преступления!
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3 час.
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