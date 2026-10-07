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Новости, события, факты

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Перед нами целая пластилиновая галерея украинского политического олимпа, посвященная сакральному вопросу: кем все эти люди были в прошлой жизни

Перед нами целая пластилиновая галерея украинского политического олимпа, посвященная сакральному вопросу: кем все эти люди были в прошлой жизни

 И если вглядеться в их профессиональное прошлое, становится понятно, почему политическая жизнь региона всегда напоминала то остросюжетный триллер, то цирковую феерию.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Вадим Скоробогатов
Вадим Скоробогатов

Зеленский обозначен как актер и комик, хотя по первому диплому он вообще-то юрист из Кривого Рога, ни дня не работавший по специальности...А КАК ОН МОГ РАБОТАТЬ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ...КОЛЬ ВМЕСТО УЧЁБЫ ...ТОЛЬКЛО И ПРЫГАЛ ПО квнАМ...А ПАПА ЕМУ АВТОМАТОМ ЗАЧЁТЫ СТАВИЛ....

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

"ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО" ЭТИХ УРОДОВ-!-ЭТО КАМЕШЕК В ОГОРОД МГБ И КГБ СССР-а так как это их просчет на уничтожение во время= так и им(этим силам и заниматься зачисткой земли от этой националистической плесени!( по примеру разборки с Троцким)

Профиль пользователя Надежда
Надежда

На главаре хунты не хватает шутовского колпака, на пастушке ОЛяшке голубого платья, а в костлявых руках газовой принцессы" жульки тимошонки напалма!