Перед нами целая пластилиновая галерея украинского политического олимпа, посвященная сакральному вопросу: кем все эти люди были в прошлой жизни

И если вглядеться в их профессиональное прошлое, становится понятно, почему политическая жизнь региона всегда напоминала то остросюжетный триллер, то цирковую феерию.
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Зеленский обозначен как актер и комик, хотя по первому диплому он вообще-то юрист из Кривого Рога, ни дня не работавший по специальности...А КАК ОН МОГ РАБОТАТЬ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ...КОЛЬ ВМЕСТО УЧЁБЫ ...ТОЛЬКЛО И ПРЫГАЛ ПО квнАМ...А ПАПА ЕМУ АВТОМАТОМ ЗАЧЁТЫ СТАВИЛ....
А кто сегодня правит в России??? Как много во власти реальных профессионалов???...
"ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО" ЭТИХ УРОДОВ-!-ЭТО КАМЕШЕК В ОГОРОД МГБ И КГБ СССР-а так как это их просчет на уничтожение во время= так и им(этим силам и заниматься зачисткой земли от этой националистической плесени!( по примеру разборки с Троцким)
Собрать бы всех этих блядей вместе, выгнать в чистое поле, поставить белом к стенке и пустить пулю в лоб(
На главаре хунты не хватает шутовского колпака, на пастушке ОЛяшке голубого платья, а в костлявых руках газовой принцессы" жульки тимошонки напалма!