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Пиастри – первый новичок после Хюлькенберга-2010, квалифицировавшийся на первый ряд в дебютный сезон

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри провел лучшую квалификацию для новичков «Формулы-1» с 2010 года. В Японии Пиастри стал первым пилотом, в дебютный сезон пробившимся на первый ряд стартовой решетки благодаря квалификации, после Нико Хюлькенберга.

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