24 июля опубликованы показания Сергея Халковского, пленного боевика 78-й бригады ВСУ (террористическая группировка "78-ма окрема десантно-штурмова бригада Десантно-штурмових військ Збройних сил України"; подразделение сформировано в 2022-м из добровольцев-неонацистов, в прошлом году Зеленский наградил бригаду почётным знаком отличия "За мужність та відвагу").
«Сжигали детей». Пленный ВСУшник о зверствах оккупантов в Курской области
Комментарии
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Морис Едроп
За такие зверства только смертная казнь от рядовых до высшего командования , никакой пощады
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1 м.
Misha Glusch
больше хороших ТОСов и ТОСочек, это оборудование должно работать по уркаине 24/7, неизбирательно...
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1 м.
Анд
А чего чинушь которые своим воровством ослабили армию и границу не судить как соучастников? За такое надо не прости расстрел, а истреблять в ноль рода, самые ярые скакуасы это потомки тех же гнид что легли под фашистов в прошлом
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4 н.
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