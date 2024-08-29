Оборот розничной торговли в Татарстане за год вырос на 11,1%

Оборот розничной торговли в Татарстане с января по июль 2024 года превысил 888 млрд рублей. Это на 11,1% больше, чем за аналогичные месяцы прошлого года, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии