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Царьград

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Сибирь в 2025: снижение выработки энергии на ГЭС на 4,2% из-за природных условий

Сибирь в 2025: снижение выработки энергии на ГЭС на 4,2% из-за природных условий

В 2025 году в Сибири прогнозируется снижение выработки электроэнергии на 4,2% из-за условий притока в водохранилища Ангаро-Енисейского каскада.

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