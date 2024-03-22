Лолита Милявская призналась, что стала автором псевдонима для SHAMAN

Звезда эстрады Лолита Милявская поделилась сведениями о том, что ранее она приложила руку к выбору псевдонима для российского музыкального исполнителя Ярослава Дронова, который получил широкую известность как SHAMAN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии