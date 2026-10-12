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Контрафронт

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Израиль: Один человек был убит и, по оценкам, еще 20 получили ранения в результате взрыва,...

Израиль: Один человек был убит и, по оценкам, еще 20 получили ранения в результате взрыва, предположительно пережитков войны, в районе Йифтах в Верхней Галилее, Северный округ, вдоль границы с Ливаном, в послеобеденные часы.

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