Израиль: Один человек был убит и, по оценкам, еще 20 получили ранения в результате взрыва, предположительно пережитков войны, в районе Йифтах в Верхней Галилее, Северный округ, вдоль границы с Ливаном, в послеобеденные часы.
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