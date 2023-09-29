Роснедра вдвое понизили оценку запасов УВС в Охотском море

Оценка начальных суммарных извлекаемых резервов акватории Охотского моря была снижена с 10,3 млрд до 5,2 млрд тонн условного топлива (ТУТ), ее центральная часть признана бесперспективной для освоения, сообщила на конференции начальник управления геологии, нефти, газа и подземных вод Роснедр Нина Ерофеева.
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