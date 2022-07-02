Літак авіакомпанії Delta йде на посадку у столичному аеропорту імені Рейгана в Арлінгтоні, Вірджинія, 2 липня 2022 року У США напередодні Дня незалежності скасували сотні авіарейсів Скасування рейсів пов'язане з нестачею персоналу у американських авіаперевізників Американські авіакомпанії в суботу, в перший день так званих «довгих вихідних», пов'язаних зі святкуванням Дня незалежності 4 липня, скасували […] Сообщение У США напередодні Дня незалежності скасували сотні авіарейсів появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.