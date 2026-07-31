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Царьград

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Мусаев назначил Джона Кордобу капитаном «Краснодара»

Мусаев назначил Джона Кордобу капитаном «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назначил Джона Кордобу новым капитаном команды. Экс-лучший бомбардир РПЛ сезона-2025/26 станет лидером на поле, а вице-капитанами станут Станислав Агкацев, Никита Кривцов и Витор Тормена.

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