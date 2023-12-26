Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наемников ВСУ из Колумбии на артемовском направлении

Бойцам спецназа Вооруженных сил (ВС) РФ «Ахмат» на артемовском направлении в зоне проведения спецоперации удалось уничтожить двух наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Колумбии во время взятия блиндажа.
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