Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наемников ВСУ из Колумбии на артемовском направлении

Бойцам спецназа Вооруженных сил (ВС) РФ «Ахмат» на артемовском направлении в зоне проведения спецоперации удалось уничтожить двух наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Колумбии во время взятия блиндажа.