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Кристина Резцова: «Когда у тебя кто-то за спиной, главное сделать так, чтобы он остался дальше, чем подобрался. Хоть Сливко, хоть Экхофф»

17 ноября на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) прошла смешанная эстафета. Победил «Лыжный клуб Наседкина» (Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Полина Шевнина, Кристина Резцова), второй стала команда «Профински» (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Халили, Виктория Сливко).

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