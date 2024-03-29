Спецслужбы Франции рекомендовали изменить сценарий открытия Олимпиады-2024 в Париже в целях безопасности

Французская разведка обеспокоена возможным возращением массового терроризма в страну. В четверг министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен встретился с представителями Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI) для обсуждения церемонии открытия Игр в Париже.
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