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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» сыграет товарищеский матч с ФК «10» из Медиалиги. Реализовано 24 тысячи билетов

7 сентября, суббота «Краснодар» – ФК «10», начало в 19:00 Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Примечание: время начала матча – московское.

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