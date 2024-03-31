Мединский прокомментировал исключение обществознания из программы 6-8 классов

Известия/Павел Волков Выдвинутая министерством просвещения России идея исключить обществознание из программы шестого, седьмого и восьмого классов школ не приведет к сокращению знаний, получаемых учениками.
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