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За рулем

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Еще одна авария произошла на трассе — в ДТП под Пензой столкнулись минивэн и грузовик

Еще одна авария произошла на трассе — в ДТП под Пензой столкнулись минивэн и грузовик

В результате ДТП в Пензенской области погибли семь человек, еще двое получили травмы. Авария произошла на трассе М-5 «Урал» с участием минивэна — он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

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