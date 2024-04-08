Марина Кравец стала судьёй и пошутила на грани фола

Знаменитая участница Comedy Club впервые показалась в телешоу после рождения дочери.Марина Кравец, резидент Comedy Club, появилась в качестве приглашенного члена жюри на шоу "Новая Фабрика звёзд" на канале ТНТ.
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