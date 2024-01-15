Можно ли есть яйца каждый день, польза и вред для организма Алёна ЮрьеваЯйца, привычное угощение на завтрак, представляют собой настоящий кладезь витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья.
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