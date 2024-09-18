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Глава МИД Словакии Бланар: членство Киева в НАТО провоцировало бы конфликты

Глава МИД Словакии Бланар: членство Киева в НАТО провоцировало бы конфликты

Возможное членство Украины в НАТО могло бы спровоцировать новые конфликты. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар во время заявления для журналистов по итогам встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой в Братиславе.

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