Глава МИД Словакии Бланар: членство Киева в НАТО провоцировало бы конфликты

Возможное членство Украины в НАТО могло бы спровоцировать новые конфликты. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар во время заявления для журналистов по итогам встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой в Братиславе.
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