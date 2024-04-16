Простой трюк в макияже, благодаря которому вы будете выглядеть заметно моложе

Визажисты не зря считают, что нанесение косметики на глаза — это самый сложный этап в любом макияже. Именно в этой области у женщин чаще всего появляются первые признаки старения, например мелкие морщинки, «гусиные лапки» и темные круги.
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