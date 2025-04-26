Инвестиции «Алроса» в Зимбабве увеличатся в 2 раза в 2025 году Татьяна АрестоваРоссийская алмазодобывающая компания «Алроса» объявила о планах существенно увеличить инвестиции в проекты в Республике Зимбабве.
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